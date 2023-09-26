عاجل.. تعليق أحمد علاء على احتفاله بطريقة النسر بعد هدفه في مرمى الزمالك

توجه أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، باعتذاره إلى جماهير نادي الزمالك على طريقه احتفاله بهدف التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دوري نايل، عبر طريقة النسر والتي تشير إلى النادي الأهلي.

وأكد علاء في تصريحات عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب لقناة «أون تايم سبورتس»: «اعتذر لجمهور الزمالك، لم أقصد أي شيء، احترم الجماهير وهم فوق رأسي».

الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب

وحقق المقاولون العرب تعادلًا قاتلًا على حساب الزمالك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع، عبر أحمد علاء ليمنح فريقه التعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دوري نايل.

أحمد علاء يحتفل بطريقة النسر

وظهر أحمد علاء، مدافع المقاولون العرب، عقب تسجيله الهدف أمام الزمالك، ووسط فرحته برفع يده عبر شارة النسر التي تشير لاحتفالات مشجعي الأهلي.

وكان شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، علق على اللقطة بأنه سيتم معاقبة اللاعب في حالة إثبات صحة الواقعة.