تكدس آلاف المهاجرين على الحدود المكسيكية بحثا عن الحلم الأمريكي

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان « تكدس الآلاف من المهاجرين على ‏الحدود المكسيكية بحثًا عن الحلم الأمريكي».‏

وأفاد التقرير: «حلم الهجرة والعيش بالولايات المتحدة، يراود ‏الكثيرين من أبناء قارة أمريكا الجنوبية، وظهر ذلك مع مشاهد تكدس عشرات الآلاف من المهاجرين ‏على الحدود الأمريكية المكسيكية».‏

اللاجئون يواجهون الابتزاز والعنف والانفصال عن ‏أسرهم

وأضاف: «جاذبية أمريكا استقطبت زيادات هائلة في أعداد اللاجئين والمهاجرين بحثا عن حياة ‏أفضل، تكدس ضخم يواجه أصحابه رحلة مريرة حيث ينتقلون عبر قنوات غير نظامية ‏ويواجهون على طول الطريق أشكالا عدة من الصعاب كالابتزاز والعنف فضلا عن الانفصال عن ‏أسرهم».‏

وتابع: «أزمة تشتد يوما بعد أخر مما دفع الحكومة المكسيكية لإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة ‏لترحيل المهاجرين من مدنها الحدودية إلى بلدانهم الأصلية فضلا عن اتخاذ إجراءات عدة ‏لمكافحة عبور المعابر الحدودية».‏

وواصل التقرير: «الملاجئ مكتظة وتعمل بأقصى طاقتها على حدود مشتعلة تنذر بأزمة إنسانية ‏جديدة ما فاقم من التوترات بسبب الاحتجاجات بين المهاجرين والقوات الأمنية على الحدود بين ‏المكسيك وأمريكا، وهو ما أدى أيضا إلى توقف خدمات قطارات الشحن بين البلدين».

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