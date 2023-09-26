تكدس آلاف المهاجرين على الحدود المكسيكية بحثا عن الحلم الأمريكي

تكدس آلاف المهاجرين على الحدود المكسيكية بحثا عن الحلم الأمريكي
كتب:
يارا أشرف
08:10 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
أرشيفية
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان « تكدس الآلاف من المهاجرين على الحدود المكسيكية بحثًا عن الحلم الأمريكي».
وأفاد التقرير: «حلم الهجرة والعيش بالولايات المتحدة، يراود الكثيرين من أبناء قارة أمريكا الجنوبية، وظهر ذلك مع مشاهد تكدس عشرات الآلاف من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية».
اللاجئون يواجهون الابتزاز والعنف والانفصال عن أسرهم
وأضاف: «جاذبية أمريكا استقطبت زيادات هائلة في أعداد اللاجئين والمهاجرين بحثا عن حياة أفضل، تكدس ضخم يواجه أصحابه رحلة مريرة حيث ينتقلون عبر قنوات غير نظامية ويواجهون على طول الطريق أشكالا عدة من الصعاب كالابتزاز والعنف فضلا عن الانفصال عن أسرهم».
وتابع: «أزمة تشتد يوما بعد أخر مما دفع الحكومة المكسيكية لإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة لترحيل المهاجرين من مدنها الحدودية إلى بلدانهم الأصلية فضلا عن اتخاذ إجراءات عدة لمكافحة عبور المعابر الحدودية».
وواصل التقرير: «الملاجئ مكتظة وتعمل بأقصى طاقتها على حدود مشتعلة تنذر بأزمة إنسانية جديدة ما فاقم من التوترات بسبب الاحتجاجات بين المهاجرين والقوات الأمنية على الحدود بين المكسيك وأمريكا، وهو ما أدى أيضا إلى توقف خدمات قطارات الشحن بين البلدين».
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