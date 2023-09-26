نصيحة الشيخ الشعراوي لزيادة الرزق: الجوارح تعمل والقلوب تتوكل (فيديو)

كثير من الناس يبغون زيادة الرزق الحلال، سواء كان في صور زيادة المال، أو الزواج، أو الإنجاب، أو هداية الأبناء، وغيرها من أبواب الرزق المختلفة، لذا يتوجهون إلى الله تعالى بطلبهم دون معرفتهم دعاء محددًا يتوسلون به إلى المولى عز وجل.

الرزق مقسوم ويعرف طريقه للإنسان

الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- أوضح كيفية طلب الرزق الحلال بالإشارة إلى الحديث القدسي، وذلك عبر فيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، قائلا: «الله ودود، أي محب لكم، لذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهجا عباه المؤمنين يقول الله -عز وجل- ال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطانيا لا ينفذ أبدا، يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائي لا تنفذ أبدا، يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير، يا بن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب».

وذكر الشيخ الشعراوي، أن المقصود بـ«لا تتعب» هو تعب القلب، والانشغال بالرزق لا الجوارح، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

الرضا مفتاح الراحة والسعادة

وأكمل «الشعراوي» الحديث القدسي، قائلا: «فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، فإن أنت رضيت بما قسمته لك، أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك، فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا؛ تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت السموات السبع والأراضي السبع ولم أع بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب؟! يا ابن آدم، لا تسألني رزق الغد كما لم أطلبك بعمل الغد يا ابن آدم، أنا لك محب؛ فبحقي عليك كن لي محبا».

الشعراوي: ينبغي ألا ينشغل الإنسان بالرزق

وأوضح «الشعراوي»، معنى قوله تعالى في كتابه الكريم، «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»، بأن كل شيء مقدور وما سقط من ورقة ألا يعلمها، ولاحبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها، وكل هذا معلوم عند الله، لافتا إلى أنه ينبغي ألا ينشغل الإنسان بالرزق، ويكفي فقط أن يذهب إليه وليس خلقه.

الله تعالى قسم الرزق ولن يضيع عباده

وأشار الشيخ الشعراوي إلى قول الله تعالى «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ»، لافتا إلى أن ما يأتي بالرزق ليس المشي إنما الله يسبب الأسباب.

وأوضح، أن السعي خلال أداء مناسك العمرة والحج بين الصفا والمروة، أسوة بما فعله السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عندما رأت ابنها يتلوه من العطش وإبراهيم تركها في مكان ليس به مياه، فقط يحتوي على هواء، لذا عندما اعتزم مغادرتها سألته كيف سيتركها هي ورضيعها دون مياه فهل الله تعالى هو من أمره، فأجابها نعم، فقالت له: «اذهب.. الله لن يضيعنا».