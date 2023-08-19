معنى «الماعون» هل هي أواني المنزل؟.. اعرف ما قاله الشيخ الشعراوي

هل هناك فارق بين كلمة «الماعون» التي ذكرت في القرآن الكريم، والمعنى المتعارف عليه من أنها أدوات المنزل والمطبخ وغيرها؟، تساؤل يجيب عنه التقرير التالي عنه وفق ما قاله فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، لا سيما وأن كلمة ماعون تشهد عملية بحث مكثفة بالتزامن مع انطلاق امتحان اللغة العربية في الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

معنى كلمة الماعون

وقد وردت كلمة الماعون في سورة تحمل الاسم ذاته، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ (1) فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ (3) فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ (4) ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ (5) ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ (6) وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ (7).

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره: أنت تتطوع بأثر نفع الشيء فالشيء سيرجع لك مثل ماعون البيت الطشت أو الحلة وغيرها من الأشياء التي تستعار، فالفقير يستعير هذه الأشياء ، حتى الشيء الذي يعد أثر نفعه للغير وحقيقة ملكيته للشخص وسيعود له هذا الماعون مرة أخرى.

وواصل الشيخ الراحل: «إذا نظرت لهذه السورة وجدتها تتضمن أصول اقتصادية والتي بها نظام الكون الدقيق وتتضمن أصل وجداني وهو القرب من الله وبالتالي تكون الرعية الإسلامية متكافلة ومستشعرة عبوديتها جميعا لإله واحد».

وذهب عدد من العلماء في معنى كلمة الماعون الوارد في قوله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. {سورة الماعون:7} إلى عدة أقوال: منها أن المراد به ما يُستعار، كالقِدر، والقصعة، والفأس، والإبرة، ونحوها مما جرى عرف الناس باستعارتها من بعضهم، وهذا مروي عن ابن مسعود، وابن عباس.

وقيل في تفسيرها: «أنها الزكاة، وهذا مروي عن عليّ، وابن عمر، والحسن، وعكرمة، وقتادة، وقيل المراد به المال، قاله سعيد بن المسيب، والزهري. وقيل غير ذلك ».

امتحانات اللغة العربية في الثانوية العامة

وكانت كلمة «الماعون» محل بحث عبر الإنترنت مؤخرا بالتزامن مع بدء امتحانات الدور الثاني للغة العربية في الثانوية العامة 2023، وتواصلت «الوطن» مع الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الإسكندرية، لمعرفة مفرد كلمة مواعين، حيث أوضح أن مفرد ماعون.

وأشار عابدين إلى أن معنى الماعون أي «الشىء الذي يساعد، وتطور اللفظ لكلمة مواعين، أي الأشياء التي تُستخدم في المطبخ للمساعدة في عملية الطهي» بحسب تعبيره، لافتا إلى أن كلمة ماعون مذكورة في القرآن الكريم في آخر سورة «الماعون».

وأضاف أستاذ اللغة العربية، أن الكلمة تطورت اصطلاحيًا إلى مواعين وهي كل شيء يساعد الإنسان، وأن كلمة مواعين تُطلق على كل شيء بداخل المطبخ وليس أداة معينة، موضحًا أنها تُوزن على وزن فاعول في اللغة العربية.