توافد أهالي الدقهلية على الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد السيسي: «معاه الخير كله»

احتشد المئات من مواطني محافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، أمام مكاتب الشهر العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة، لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة فترة جديدة، كما أعلن حزب مستقبل وطن بالمحافظة دعمه وتأييده لترشح الرئيس.

مواطنون: الرئيس السيسي الأصلح لقيادة البلاد

وقال عبد المسيح نجيب، موظف بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»: جئت اليوم لتحرير توكيل للرئيس السيسي لأنه الشخص الأصلح لقيادة هذه البلاد في الفترة الحالية، ونفذ إصلاحات عديدة، ومن بينها شبكة الطرق الضخمة.

وأضافت عبير السيد، مواطنة بالدقهلية: «هعمل توكيل للرئيس السيسي من أجل دورة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، لأننا نحبه وأعطى حقوقا للمرأة وأصبحت تعتلي مناصب كبيرة، كما نفذ العديد من الإنجازات مثل إنشاء الكبير وتطوير العشوائيات وعلى المستوى الشخصي أنا أحب السيسي».

الشيخ سمير الزكي، كبير المفتشين بمديرية أوقاف الدقهلية، قال: «نوكل الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعمه ونؤيده لدورة انتخابية جديدة، لأنه عمل إنجازات عظيمة ونهضة قومية، وإنجازاته ملموسة على أرض الواقع ونحن معه قلبا وقالبا».

وتابع ياسر حمادة مواطن بالدقهلية: «عملت توكيل لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لأن مصر كل يوم في ازدهار، ومعه كل الخير، نحن بحاجة إلى الصبر فقط وعدم الاستعجال، السيسي ضحى بوقته وحياته وجهوده من أجل مصر وأن ينعم المواطن بحياة كريمة».

توافد كثيف من قبل المواطنين

وقامت مديرية أمن الدقهلية بدفع عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين، حرصًا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة انتخابية جديدة 2024.