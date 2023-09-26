«عاشور»: نعتز بإنجازات الرئيس السيسي في مجال التعليم العالي

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء حضوره اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، مؤكّدًا أنَّ هذا اليوم سيشهد له التاريخ فلأول مرة يتمّ الاحتفال بخريجي الجامعات المصرية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، والذي حضره الرئيس قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: «اسمحوا لي أن أنقل الرسالة التي حملها لي زملائي بالمجلس الأعلى للجامعات بالشكر والتقدير والاعتزاز بإنجازات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجال التعليم العالي».