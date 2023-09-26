غرفة صناعة الجلود تدرس إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات في ليبيا

تدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات الجلدية في ليبيا، لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الليبي ومساعدة المصانع المحلية على الترويج لمنتجاتها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي، إلى بنغازي وبمشاركة مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بالغرفة، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، والتي شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين في ليبيا.

بحث سبل التعاون المشترك

وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن زيارة الغرفة إلى ليبيا جاءت بالتنسيق والتعاون مع شركة اكسبو لاين المصرية برئاسة هاني عبدالمنعم، مشيرا إلى أن اللقاءات تضمنت لقاءً مع أمحمد عبدالقادر وزير الصناعة والمعادن في الحكومة الليبية، وتم خلاله بحث سبل التعاون المشترك، مؤكداً ترحيب ورغبة الجانب الليبي لزيادة التبادل التجاري واستيراد المنتجات المصرية في كافة القطاعات.

وأضاف السمالوطي، أنه من المقرر إقامة المعرض الدائم في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكداً أن السوق الليبي واعد جداً وفرصة أمام المصنعين المصريين من كافة القطاعات لتصدير إنتاجهم إلى ليبيا.

وأشار إلى أنه يطمح بأن يكون المعرض للمنتجات المصرية بشكل عام، ولا يقتصر على قطاع الأحذية فقط، ويكون تحت شعار «صنع في مصر».

وأكد أن من أبرز القطاعات التي يمكنها التصدير إلى ليبيا في الوقت الحالي، هي صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الكيماوية والحبوب، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية قادرة على منافسة المنتجات التركية والصينية في ليبيا بسعر مناسب وجودة عالية.

بحث فرص زيادة التصدير

وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، الغرف الصناعية الأخيرة بزيارة ليبيا لبحث فرص زيادة التصدير لهذا السوق الهام، وفتح أسواق جديدة لأعضائها، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن المسؤولين في ليبيا تعهدوا بتقديم كافة التسهيلات لرجال الصناعة المصريين لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين.