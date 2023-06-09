ورش لتعليم السيدات صناعة الجلود في مركز شباب الحرمين بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشباب «أندية الفتاة والمرأة»، ورش تعليم صناعة الجلود بمركز شباب الحرمين، شارك فيها 20 من عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمركز، في إطار العمل على دعم المرأة السكندرية لتمكينها اقتصاديا.

تحقيق عائد مادي مناسب

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الهدف من ورشة تعليم صناعة الجلود دعم المرأة اقتصاديا لتتعلم حرفة تستطيع تنفيذها وهي في المنزل كمشروع صغير يحقق عائدا ماديا مناسبا لها، مضيفة «وضعنا خطة عمل، وجرى فتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب، في ظل السعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية بشكل مستمر وتمكينها اقتصاديا».

دعم المرأة في سوق العمل

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن التوسيع في الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، ويجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ‏واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالعمل على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتساب مهارات جديدة.