حزب المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، ورفع مستوى التعليم في البلاد وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية، من خلال تفعيل سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير نظام التعليم.

مشروعات «حياة كريمة»

وأشار «فرحات» إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لمناقشة جوده التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يؤكد حرص القيادة السياسية على المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم في مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة يتضمن هذا أيضًا تطوير برامج التدريب للمعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب، موضحا أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تأهيل الشباب المصري للمنافسة على المستوى الوطني والدولي في جميع المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.

مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

وأوضح «فرحات»، أنه خلال جلسات الحوار الوطني تم مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كأول خطوة في تطوير التعليم بشكل جيد، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثله فى مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في مقدمتها «حياة كريمة» ساعدت في تحسن حياة المواطنين للأفضل، وساهمت في أحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع.