وصول جثمان المخرج أحمد النحاس إلى مسجد الحصري بأكتوبر

وصل جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس، إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر من لأداء صلاة الجنازة عليه .

ووصل الجثمان وسط عائلته وأصدقائه المقربين، للصلاة عليه بعد أذان الظهر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر.

وفاة المخرج أحمد النحاس

ورحل المخرج الكبير أحمد النحاس عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 73 عامًا، بحسب ما أعلنت ابنته نهى النحاس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن المخرج أحمد النحاس

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم بعد ذلك أخرج أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».