معلومات عن حفيدة نيلسون مانديلا بعد وفاتها.. ملهمة لمرضى السرطان بالعالم

توفيت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عامًا بعد صراع دام طويلًا مع مرض السرطان، يوم الاثنين، حسبما أفادت عائلتها والناطق باسم الأسرة، حيث أشار إلى أن نُقلت الاثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها، لكن سرعان ما تلقوا نبأ وفاتها.

بعد صراع مع السرطان.. وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا

شاركت معركتها مع المرض مع متابعيها، إذ كشفت الفحوصات أن سرطان الكبد انتشر في الورك والرئة والدماغ والحوض والحبل الشوكي، بعد أن تم تشخيصها بإصابة في سرطان الثدي في عام 2016، وخضعت للعلاج بما في ذلك استئصال الثديين، وبدأت توثيق رحلتها مع المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت الوعي وشجعت الآخرين على إجراء الفحص، لكن تم تشخيص إصابتها بسرطان الكبد العام الماضي وهو ما تسبب في وفاتها.

ملهمة ضد السرطان

«ماتت زوليكا مُحاطة بأصدقائها وعائلتها»، عبارة عبرت بها عائلة الحفيدة عن حزنها، مؤكدة أن الفحوصات بينت أن المرض انتشر في أعضائها، وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «حزينون لوفاة المحبوبة لويني مانديلا وماديبا»، دومًا ما كانت جهود زوليكا في مسألة تعزيز الوعي بشأن الوقاية من السرطان والتزامها الثابت دليل على إلهامنا جميعًا»، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

يذكر أنه في عام 2020، توفت زيندزي الابنة الصغرى لنيلسون مانديلا، عن عمر ناهز 59 عامًا، في أحد مستشفيات جوهانسبورج، بحسب مصادر رسمية، ولم تكشف أسباب الوفاة.

معلومات عن حفيدة نيلسون مانديلا

بحسب صحيفة «ذا ميرور البريطانية»، تستعرض «الوطن»، معلومات عن حفيدة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا.

- تدعي زوليكا مانديلا.

- حفيدة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، أيقونة مناهضة العنصرية بأفريقيا.

- تم اختيار السيدة مانديلا ضمن قائمة «بي بي سي» لـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم في عام 2016.

- كانت من السيدات المؤثرات على مستوى العالم بإلهامها لمرضى السرطان.

- عام 2010، قُتلت ابنتها زيناني، 13 عامًا، في حادث سيارة بالقرب من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج.