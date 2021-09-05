مشيرة خطاب: «نيلسون مانديلا كان يعرف أبنائي ولما زارني في السفارة سلموا عليه»

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن عمل الدبلوماسي صعب للغاية، سواء للرجال أو السيدات، حيث إن التنقل كثيرا ومن منطقة لأخرى هو أمر صعب، قد لا تستوعبه أي أسرة، «التنقل من غير أسرتي صعب على الزوج والزوجة والأطفال والأسرة عموما، والأطفال يادوب يكونوا صدقات ويروحوا بلد أخرى جديدة».

خطاب: العمل الدبلوماسي يعتمد على التنقل وهو صعب على الأسرة وخاصة الأطفال

وأضافت «خطاب»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن أكثر من يواجهه أبناء السفراء أو العاملين في السك الدبلوماسي، هو ظاهرة التنمر في البيئات الجديدة التي ينتقلون إليها مع أسرهم، «التنمر ده بيكون وحش، وأول مرة سمعنا عن التنمر كان من بره، وكويس إننا بدأنا في مصر نتكلم عن التنمر».

خطاب: «أعتمد على ربنا كتير أكتر ما بخطط.. ​دايما بتكلم مع أبنائي وأشرحلهم»

وأوضحت أنه وبالرغم مما واجهه أبنائها من مشكلات، جراء تكرار تنقلهم من مدينة ودولة إلى أخرى، إلا أنهم تعايشوا مع الأمر الواقع وحبوا مهنتها، ولم يشكو أي منهم من كثرة الترحال، «أنا بعتمد على ربنا كتير أكتر ما بخطط، ودايما بتكلم معاهم وأشرحلهم».

وأكدت أنها وأثناء تقديم أوراق اعتمادها إلى نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سابقا، أكد لها إمكانية استضافة بلاده لـ4 من أفراد أسرتها، ما ساعدها على المكوث هناك لفترة، «مانديلا كان يعرف أبنائي وشافهم في أكثر من مناسبة، ولما جه زارني في السفارة سلموا عليه، والأولاد مهم جدا أن يقتنعوا بمهمة الدبلوماسي، وبالذات إذا كانت الوظيفية الدبلوماسية للأم، وعمري ما نسيت مهمتي كأم».