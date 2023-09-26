تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي.. داخل العناية المركزة

كشفت الفنانة مي البلوشي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة مرام البلوشي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية شهدت تحسنًا واستقرارًا حاليا، لافتة إلى أنها بصدد الخروج من المستشفى قريبا.

تطورات الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي

وقالت مي البلوشي، في تصريحات لوسائل إعلام كويتية، إن شقيقتها مرام تعاني من التهاب في الرئة، ولذلك فهي ترقد في الوقت الحالي، داخل غرفة العناية المركزة، لحين تجاوز مراحلة الخطر، مطالبة من الجمهور الدعاء لها.

وكانت مرام البلوشي، تعرضت منذ عام لوعكة صحية مشابهة، انتقلت على أثرها للرعاية المركزة، وكانت شقيقتها هي من أعلنت الخبر، وعقب خروجها من المستشفى، قالت مرام حينها: «اللي حصل معي بالظبط هو التهاب رئوي، فصار نقص أوكسجين، ثم تسدد شرايين، ثم جلطة، والحمدالله عدت على خير».

من هي مرام البلوشي؟

مرام البلوشي، هي مغنية وممثلة كويتية، نشأت في أسرة فنية فوالدها كان عازفًا جيدًا للعود، وهي الشقيقة وسطى للممثلات «مي وهند البلوشي»، بدأت مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم «ما أخونك» ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني، وقدمت مع روتانا عدة ألبومات هي «1997: ما أخونك، 1998: صادقة، 2000: مغرورة، 2002: علامو، 2004: دلع بنات، 2007: مرام».