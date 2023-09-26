بشرى سارة تنتظر الأطفال فاقدي الأسنان في 2025.. عقار ياباني يجعلها تنمو من جديد

يسعى الجميع للفت الانتباه والحصول على مظهر جذاب، ويعتمد ذلك على أمرين الناحية الشخصية والبدنية، وتعد الأسنان واحدة من الأشياء التي تساهم في إبراز جمال الشكل، خاصةً للفتيات اللاتي تسعين للوصول للكمال.

وتتردد البعض على عيادات الأسنان لزراعة أو تركيب أسنان مستعارة، حتى تبدو بشكل أكثر جاذبية وأناقة.

وعملت شركة أدوية يابانية على تطوير دواء جديد، يعمل على تحفيز وإنبات أسنان جديدة بدلا من المفقودة، ويعتبر العقار الأول من نوعه في العالم، والذي سيكون للأطفال نصيب منه بحلول عام 2025، وفق وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

تجارب على البالغين في عام 2024

وتستهدف الشركة اليابانية التي تعمل على تطوير العقار الجديد الذي سيعمل على تحفيز وإنبات الأسنان، طرحه في الأسواق بحلول عام 2030، كما تجري «توريجيم بيوفارما»، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء.

ونجح فريق الشركة اليابانية التي تمولها جامعة «كيوتو»، في إنبات أسنان جديدة في الفئران عام 2018.

وأشارت الشركة اليابانية، إلى أن لدى معظم الأشخاص براعم أسنان، لديها القابلية لأن تصبح أسنانًا جديدة، إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، وتلك البراعم الموجودة عادةً لا تتطور، وتختفي في وقت لاحق، ما جعل الفريق يقوم بابتكار العقار الذي يعمل على تثبيط البروتين، ليجعل الأسنان تنمو، ويعمل على تحفيزها بشكل أكثر فاعلية.

فرصة للأطفال في 2025

وتحاول الشركة اليابانية أيضا إجراء تجارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 أعوام، خاصة الذين يفقدون بعض أسنانهم أو أكملها، بفعل التسوس أو تبديل الأسنان في تلك الأعوام وذلك بحلول عام 2025.