كيفية التخلص من آلام الأسنان في لحظات.. «وصفات طبيعية من المنزل»

تعتبر آلام الأسنان واحدة من المشكلات الصحية التي تسبب للمُصاب بها آلامًا مزعجة طوال الوقت وتفقده القدرة على الهدوء والتركيز بس وتشعره بالتوتر والعصبية أغلب الوقت، ولمحاولة تخفيف شدة هذه الآلام، يمكن الإشارة إلى بعض الطرق المنزلية التي يمكن من خلالها تخفيف آلام الأسنان لحين الذهاب إلى الطبيب المختص وإجراء اللازم طبيًا.

كيفية التخلص من آلام الأسنان في لحظات

أوضح الدكتور جوزيف منير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إلى جانب الأدوية الطبية، هناك طرق منزلية يمكن من خلالها تخفيف آلام الأسنان وعلاجها؛ كونها تعتمد على استخدام مواد طبيعية مثل القرنفل، لافتًا إلا أن هذه الطرق يتم استخدامها بشكل مبدئي في حال عدم التمكن من الذهاب إلى طبيب مختص، على أن يذهب المريض إلى الطبيب في حال عدم اختفاء الألم.

ويأتي في مقدمة الطرق المنزلية التي يمكن استخدامها لتخفيف آلام الأسنان المزعجة هو استخدام الماء المالح؛ إذ يعد واحدًا من الطرق الفعالة في تخفيف آلام الأسنان، لذا يمكن الاعتماد عليه في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الطبيب.

كيفية استخدام الماء المالح

وتعتمد طريقة استخدام الماء المالح لتخفيف آلام الأسنان على إضافة نصف ملعقة ملح في كوب ماء دافئ، وخلطهما جيدًا، ومن ثم يبدأ المريض في مضمضة فمه بهذا الماء المالح والدافئ، وسيشعر بعد دقائق معدودة بتخفيف الآلام في أسنانه.

كما يعتبر القرنفل من المواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيف آلام الأسنان؛ إذ أنه يلعب دورًا مهمًا في تهدئة عصب الأسنان، ونتيجة لتأثيره الأكيد ومفعوله في تخفيف آلام الأسنان وتهدئة أعصابها، فهو يتم استخدامه في عمليات حشو الأعصاب.

أكياس شاي النعناع

ومن ضمن الطرق المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها في تهدئة وتخفيف آلام الأسنان المزعجة في حال لم يتمكن الشخص من الذهاب إلى طبيب مختص هي استخدام أكياس شاي النعناع؛ إذ أن هذه الأكياس تلعب دورًا كبيرًا في تخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة.

كما يعتبر الثوم من ضمن المواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تخفيف آلام الأسنان؛ وذلك نتيجة إفرازه مادة الأليسين المضادة للبكتيريا التي تعمل كمسكن اللألم.

الاعتماد على الزعتر

ويمكن أيضًا الاعتماد على الزعتر في تخفيف آلام الأسنان؛ إذ يُستعمل كخافض للألم، لإفرازه مادة الثيمول، التي تقي الفم من العديد من الأمراض، ولهذا يمكن إضافة قطرة من زيت الزعتر إلى كوب صغير من الماء واستعماله كغسول للفم.

وإلى جانب الطرق والمواد الطبيعية السابقة، هناك أيضًا مواد أخرى يمكن من خلالها تخفيف آلام الأسنان، منها الصبار؛ إذ على الرغم من الفوائد الكثيرة المعروفة عن الصبار، إلا أن كثيرين يجهلون فائدة الصبار في تخفيف وعلاج آلام الأسنان؛ إذ أنه يعمل على تنظيف الفم وتخفيف آلام اللثة، لكونه مضادا للبكتيريا ومكافحا للجراثيم المسببة لتسوس الأسنان، ويمكن استخدامه من خلال وضعه على السن المصاب من الفم ومن ثم تدليكه برفق.