عرض مسرحية «ميرا» ضمن فعاليات «القاهرة الدولي للمونودراما»

يشارك العرض المسرحي الجزائري «ميرا»، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، المقامة في الفترة من أول أكتوبر المقبل، حتى 5 أكتوبر.

قصة عرض ميرا

عرض «ميرا» ضمن مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما، يحكي قصة فتاة تبلغ من العمر 28 عاما يتيمة الوالدين، تربت في بيت أحد أقاربها، ورغم حالتها الإجتماعية القاسية لم يفقدها ذلك براءتها ونقاء سريرتها، حيث امتهنت بيع الدمى للأطفال، لتحاكي شخصيتها لتجد نفسها في مواجهة واقع اجتماعي أفرزته تأثيرات سياسية طارئة، عانت خلالها ويلات التشرد والاستبداد الاجتماعي في ظل إنعدام الموجه والمسؤول عن حياتها، للتخطيط لكيفية التعايش أمام مجتمع لا يرحم، تمت محاكاة الواقع في هذه المونودراما، من خلال تعاقب الممثلة على أدوار «الطفل، الجد، العم، رجل السلطة، المتطرف، الضفدع، الدجاجة، الخنزير».

يشارك الشاعر والكاتب سعادة محمد سعيد الظنحاني، بقصيدته اِنتظرني يا سحاب، خلال العرض المسرحي، ميرا، وهي قصيدة تعبر عن الحالة العامة للعرض.

عرض ميرا، تأليف وإخراج هشام بو سهلة، تمثيل سعاد جناتي، استشارة فنية سفيان مختار، إضاءة مختار موفق، تركيب موسيقي ومؤثرات صوتية شريف العربي، تقني خشبة عبد القادر جناتي، تنفيذ ملابس نصيرة قادري، ومن إنتاج التعاونية الثقافية مسرح موازييك الجزائر.

والجدير بالذكر، أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.