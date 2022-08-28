مهرجان أيام القاهرة الدولي لـ«المونودراما» يكرم الفنانة لقاء الخميسي

أعنلت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن تكريم الفنانة المصرية لقاء الخميسي ضمن مكرمي الدورة الخامسة والتي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر القادم.

وقال المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان فى بيان صحفي، أن تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي لكونها فنانة مسرحية بالأساس ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وقامت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.

تكريم الفنانة لقاء الخميسي

وتابع «أسامة» عن لقاء الخميسي: «إضافة لرصيد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية، سواء على مسرح الهناجر أو المسرح القومي، وكان آخرها (تحب تشوف مأساة)، للكاتب لينين الرملي ومن إخراج خالد جلال».

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل «خالد صالح».

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة لقاء الخميسي هو مسلسل إجازة مفتوحة، والتي شاركت من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم شريف منير وسميحة أيوب ومراد مكرم ودنيا ماهر وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

آخر أعمال لقاء الخميسي

كما أنها أيضا كانت قد قدمت حدوتة من حواديت مسلسل زي القمر والذي ناقشت من خلالها مشكلة التنمر التي يعاني منها البعض داخل المجتمع، وكانت هذه الحدوتة واحدة من مجموعة حواديت تم تقديمها في المسلسل قدم بطولتها عدد كبير من الفنانات منهم مي كساب ووفاء عامر وصابرين وملك قورة وميرفت أمين ودرة وبشرى وداليا مصطفى ورانيا فريد شوقي وآخرون.