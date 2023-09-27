ما حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص عدد من الصبيان صغار السن على تأدية صلاة الجماعة في وقتها ويذهب البعض منهم إلى المسجد في توقيت مبكر من أجل الوقوف في الصفوف الأولى، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول، وهو الصبي الذي بلغ السابعة من عمره.

حكم صلاة الصبي المميِّز في الصفوف الأولى

وتوضح «الوطن»، خلال التقرير الآتي، حكم صلاة الصبي المميز في الصفوف الأولى وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الصبي المذكور أَوْلَى بالصف الأول مِن غيره مِن الرجال ما دام قد سَبَقهم إليه بتبكيره الحضورَ إلى المسجد وكان يُحسِن الصلاةَ، ولا يُؤَخَّرُ الصبيّ عن الصفِّ الأول لِيَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؛ فإنَّ مَن سبق إلى موضعٍ في المسجد للصلاة فهو أحقُّ به.

فضل صلاة الجماعة

الصلاة عماد الدِّين، ورُكن الإسلام الرَّكِين، وصلاةُ الجماعةِ فضلها عميمٌ، وأجرُها عظيمٌ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفقٌ عليه.

والصلاة مع الجماعة في المسجد والصَّفِّ الأول هي الأكمل ثوابًا والأعظم أجرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» والحديثان متفقٌ عليهما مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.