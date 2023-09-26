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أمين الفتوى: لا مانع من قول «صدق الله العظيم» بعد انتهاء القراءة في الصلاة

كتب:

مريم جاد
07:34 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم قول «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من قراءة السور في الصلاة.

حكم قول «صدق الله العظيم»

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم، وفقًا لرواية حفص عن عاصم، والتي نقرأ بها، ولا يوجد مانع من قول «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من قراءة السور في الصلاة؛ «ربما الإمام ميقولش صدق الله العظيم، لكن لو بتصلي منفرد مفيش مانع نقول».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى الآية الكريمة «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا» والآية الكريمة «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا».

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