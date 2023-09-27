عاجل.. هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون؟.. رئيس تقنية var السابق يحسم الجدل

حسم سيد مراد، رئيس تقنية الفيديو السابق، الجدل بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الطرفين في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري نايل.

وقال مراد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المحادثات التي تتم بين غرفة الفار وحكم المباراة، لا يتم إذاعتها للجمهور، ولكن يتم اتخاذها للتدريب، من أجل دراستها حتى يتم التعلم من الأخطاء.

خطأ قانوني واضح في مباراة الزمالك والمقاولونوتابع مراد: «رأى الجميع بأن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بالفعل شهدت خطأ قانونيا بعد حديث مطول بين حكم المباراة أمين عمر وطاقم تحكيم الفار، وأكد أمين عمر أنه غير مقتنع، وبالتالي هذا الأمر غير صحيح لأن حكم الفيديو يقدم له دليلا قاطعا، وحكم الساحة لم يرد عليه بسند حقيقي ولا بد من الرد عليه بالاعتبارات والقانون وكان لا بد من طلب زاوية أخرى للحالة، ولكن تقرير المباراة إذا لم يحمل وقوعه في خطأ قانوني لن يتم إعادة المباراة نهائيًا».

واختتم: «قرارات الحكام نهائية ولا يمكن الطعن عليها، وكذلك لا يمكن إعادة المباراة، إلا إذا اعترف الحكم في كتابة تقريره أنه أخطأ في المباراة، وهو لم يحدث».