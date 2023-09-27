«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الاجتماع الدوري بحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي، منها متابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد في الكليات المختلفة، وخطط الأنشطة الطلابية المقرر تدشينها.

انتظام العمل بالكليات في العام الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يثمن المجلس حرص القيادة السياسية على تكريم أوائل الخريجين من الطلاب، ومتابعة العملية التعليمية في الجامعات، والاستعدادات الكاملة للعام الجديد.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس أيضا كل التوجيهات بشأن الاستمرار في التطورير والارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي.

تسكين الطلاب بالكليات

وأوضحت المصادر، أن الجامعات اتخذت كل الاستعدادات والتجهزات اللازمة للعام الدراسي الجديد، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في الاجتماع الماضي، مشيرة إلى أن الجامعات تواصل تسيكن الطلاب بمختلف الكليات.