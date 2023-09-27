هدى رشوان: الجامعات المصرية شهدت تطورا غير مسبوق في السنوات التسع الأخيرة

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن التسع سنوات الماضية حدث بها طفرة في مجال التعليم، فهناك تغير كامل في وضع الجامعات، وأكبر مثال بأن مصر كان بها 49 جامعة وأصبح لديها 92 جامعة إذ يكاد يكون ضعف العدد.

يوم مشهود في تاريخ التعليم العالي

وأضافت «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن حضور الرئيس السيسي لاحتفالية يوم تفوق جامعات مصر يعد يوماً مشهوداً في تاريخ التعليم العالي، وفرحة النجاح التي كانت على وجه الحضور كله خلال تكريم الرئيس لأوائل الخريجين تعد من أكبر الفرحات في حياتهم.

وأشارت إلى حضور الرئيس السيسي لاحتفالية اليوم يؤكد اهتمامه بالتعليم العالي والشباب المصري، وأن هناك فكراً استراتيجياً من الرئيس السيسي منذ البداية بالاهتمام بالشباب فحرص على حضور كل فعاليات الشباب.

الشباب قاطرة التنمية الحديثة

ولفتت إلى أن جلسات يوم تفوق جامعات مصر تناول التعليم الأساسي والثقافة والرياضة، وهذه المحاور يدل على أن هناك إيماناً كبيراً بالشباب وتعليمهم وأنشطتهم، فهم قاطرة التنمية الحديثة في مصر.

وأوضحت أن اهتمام الرئيس بالشباب يترجم في إنشاء جامعات حكومية وأهلية خلقت منافسة بين الجامعات والكليات وأماكن متاحة للمراحل كلها.