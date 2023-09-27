«وداعا جوليا» يحجز موقعا مع 6 أفلام عربية تتنافس على «الأوسكار»

للمرة الثانية في تاريخها ترشح السودان فيلما لتمثيلها في مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي، حيث وقع الاختيار على فيلم «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني، للتنافس في فئة أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير الذي سيقام في مارس 2024، ويعتبر الفيلم الثاني بعد «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلا الذي تم ترشيحه للجائزة في نسختها الـ93.

ومع انضمام «وداعا جوليا» إلى قائمة الأفلام العربية المتنافسة لجائزة أوسكار وصل عددهم لـ7 أفلام من بينهم: «باي باي طبريا» إخراج لينا سويلم (فلسطين)، «فوي! فوي! فوي!» إخراج عمر هلال (مصر)، «كذب أبيض» إخراج أسماء المدير (المغرب)، «بنات ألفة» إخراج كوثر بن هنية (تونس)، «المرهقون» إخراج عمر جمال (اليمن)، بالإضافة إلى «جنائن معلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق).

تفاصيل فيلم «وداعا جوليا»

وتدور قصة فيلم «وداعا جوليا» حول امرأتين تمثلان العلاقة المعقدة والاختلافات بين مجتمعات شمال السودان وجنوبه، إذ تدور الأحداث في الخرطوم قبل فترة قصيرة من انفصال جنوب السودان في 2011، عن «منى» المغنية الشعبية السابقة من الطبقة المتوسطة العليا من شمال السودان، والتي تعيش مع زوجها أكرم، وتحاول التخفيف من شعورها بالذنب للتسبب في وفاة رجل جنوبي من خلال توظيف زوجته «جوليا» كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

عرض الفيلم للمرة الأولى في قسم «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ويعتبر أول فيلم سوداني يشارك في المسابقة.