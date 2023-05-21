ردود فعل إيجابية في العرض الأول لفيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

ردود فعل إيجابية حصدها فيلم وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني في عرضه الأول بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، حيث ينافس في مسابقة نظرة ما، ونال الفيلم تصفيقا حارا بعد انتهاء عرضه، وذلك في لحظة تاريخية بحضور صنّاع الفيلم، لينجح الفيلم في جذب أنظار صنّاع الأفلام العالميين إلى السينما العربية.

أحداث فيلم وداعا جوليا

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

أبطال فيلم وداعا جوليا

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، بينما هندسة صوت لرنا عيد، وتصميم أزياء محمد المر.