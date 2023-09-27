الرئيس السيسي: نسعى للصالح العام.. ونثق في قدرة شعبنا على اجتياز الصعاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مسيرة حياة النبي الكريم تؤكّد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين الذين يعملون صالحًا ابتغاء مرضات الله وتحقيقي مصالح الناس.

الرئيس السيسي: شعبنا قادر على تحويل الأحلام إلى حقيقة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: «نسعى للخير والرشد والصالح العام ونثق في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة شعبنا الصامد الأبي على اجتياز الصعاب مهما كانت وتحويل الأحلام إلى حقيقة وصنع المستقبل المزدهر الأمن».

السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

وهنأ رئيس الجمهورية، الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف قائلًا: «كل عام وأنتم بخير ورخاء، ومصرنا والأمة الإسلامية والإنسانية كافة في خير وأمان».