الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية كلها.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أنّ سيرة حياة الرسول الكريم، معين لا ينضب من الدروس والعبر، ومنها نستلهم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده.