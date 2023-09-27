«المالية»: الحكومة حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.

توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد وزير المالية، أنّ الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة في مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.

أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية

وفي لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية، لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد في أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.

واستعرض معيط، التجربة المصرية الناجحة في التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي انعكست في محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.