أبرز تصريحات وزير المالية في اجتماعات البنك الآسيوي: لدينا فرص استثمارية متنوعة

جاءت أبرز تصريحات وزير المالية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، في شرم الشيخ، متضمنة عددا من القضايا والموضوعات، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، على أن مصر ذات الانتماء الإفريقي الأصيل التي تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة في العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف في تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أبرز تصريحات وزير المالية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، في شرم الشيخ.

أبرز تصريحات وزير المالية

وجاءت أبرز تصريحات وزير المالية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كالتالي:

- القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.

- البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يتيح فرصًا تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة.

- نجحنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بنية تحتية متطورة.

- استراتيجية تطوير صناعة السيارات الكهربائية تعزز المسار المصري للنقل النظيف.

- بحثنا مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع إيران.

- لدينا بينة تحتية متطورة وخضراء وفرص استثمارية متنوعة.

- تطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة.

- لا بد من حلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، في ظل التحديات العالمية الراهنة.

- نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تمويل العمل المناخي.

- تعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.

- نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية في أوزبكستان العام المقبل.

- مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.

- التعاون متعدد الأطراف يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

- ناقشنا القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية.

- التعاون الإقليمي والدولي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

- قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير النقل المستدام لتيسير التجارة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

- مشروعات الطاقة المتجددة تعزز استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

- بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

- يجب أن توفر البنوك متعددة الأطراف التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

- الطاقة النظيفة أسهمت في تقليل تكلفة النقل وتشجيع التكامل الإفريقي.

- مصر تخاطب العالم بحديث الأولويات التنموية في ظل الأزمات الدولية.