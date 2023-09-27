قارة عملاقة تهدد البشرية بتغيرات مرعبة.. ما قصة بانجيا ألتيما؟ (فيديو)

كشفت دراسة جديدة، عن أن «قارة عملاقة» جديدة قد تتشكل نتيجة التغيرات المناخية القاسية ويمكن أن تقضي على البشر وتجعل الأرض غير صالحة للسكن، باستخدام نماذج مناخية حاسوبية عملاقة.

وتنبأ علماء من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، بتشكل قارة جديدة تدعى «بانجيا ألتيما» في حوالي 250 مليون سنة، وذلك نتيجة للظواهر المناخية المتطرفة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

القارة العملاقة ستتشكل عندما تصطدم كتل الأرض عند خط الاستواء

ووجد علماء من جامعة بريستول، أن الطقس سيكون حارا للغاية وجافا وغير صالح للسكن تقريبا بالنسبة للبشر والثدييات، الذين لم يتطوروا للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة للغاية، متوقعين أن تتشكل القارة العملاقة عندما تصطدم كتل الأرض معا على الأرجح عند خط الاستواء.

وقام الباحثون بمحاكاة اتجاهات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في القارة العملاقة، واستخدموا نماذج لحركة الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات وعلم الأحياء لحساب مستويات ثاني أكسيد الكربون.

تكوين قارة بانجيا ألتيما ستؤثر على الغلاف الجوي

ووجد الباحثون أن تكوين قارة بانجيا ألتيما لن يؤدي فقط إلى ثورانات بركانية أكثر انتظاما، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولكن الشمس ستصبح أيضا أكثر إشراقا، وتنبعث منها المزيد من الطاقة وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل أكبر.

من جهته قال ألكسندر فارنسورث، كبير الباحثين المشاركين في جامعة بريستول والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «إن القارة العملاقة الناشئة حديثا ستسبب بشكل فعال ضربة ثلاثية تشمل تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي».