علماء يحذرون من موجة جديدة لفيروس كورونا تجتاح العالم: «ليس له نهاية»

حذر العلماء من أن العالم معرض لموجة خطيرة من فيروس كورونا بعد زيادة الحالات الناجمة عن متحورات أوميكرون الجديدة خلال الصيف، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وقال العلماء، إن فيروس كورونا لا يمكن علاجه على أنه فيروس موسمي مثل الأنفلونزا، تحديدا مع انخفاض معدلات الاستشفاء، كما حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من وجود سلالة فرعية جديدة، BA. 2.86 من فيروس كورونا، قد تكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا أو تم تطعيمهم ضده، وحثت الضعفاء على ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

موجة جديدة من فيروس كورونا يجتاح العالم

وتستعد الحكومات والمنظمون وصانعو اللقاحات لموسم تعزيز فيروس كورونا في الخريف، مع عودة العمال والأطفال إلى المدارس الشهر المقبل، إذ يقومون بتعديل الجرعات للتعامل مع المتحورات الأكثر انتشارًا واستهداف المواطنين الأكثر ضعفًا في نفس الوقت مثل حملات التطعيم ضد الانفلونزا.

وقالت عالمة الفيروسات في جامعة ساسكاتشوان في كندا، أنجيلا راسموسن، إن كل الرهانات ستنتهي إذا ظهر متحور أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون، وهي السلالة السائدة منذ ما يقرب من عامين.

وأضافت «راسموسن»، «سنبدأ في رؤية حالات متزايدة أينما كان هناك عدد جيد من السكان المعرضين للإصابة، وليس بالضرورة في فصل الشتاء فقط، حيث عندما تكون الظروف جيدة جدًا لانتقال العدوى، كما أننا لم نر نهاية لهذا الفيروس».

هل سيظهر متحور جديد من فيروس كورونا في العالم؟

وفي حين تحول اهتمام السياسيين نحو التعافي الاقتصادي من الوباء، لا يزال العديد من العلماء يعتقدون أن هناك فرصة كبيرة لظهور متحور قوي، حيث قال مدير معهد سكريبس للأبحاث في سان دييجو، إريك توبول، إنه ليس من الواضح مدى انتقال المتحور الجديد BA. 2.86 من فيروس كورونا، فلم يوضح صانعو اللقاحات حتى الآن ما إذا كانت جرعاتهم المعدلة يمكن أن تعالجها، محذرا من أن اللقاحات المعززة قد لا تساعد كثيرًا لأن المتحور الجديد لديه 30 طفرة، ما يصعب القضاء عليه.