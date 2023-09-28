حظك اليوم برج الثور الخميس 28-9-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الثور، أنه مخلص في عمله ويمنحه الوقت الكافي، ورغم ذلك فهو شخص يعاني كثيرًا من الاكتئاب والحزن طوال الوقت، ومنهم أشهر أصحاب هذا البرج بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.

ووفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك، يستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس 28-9-2023 على صعيد الحياة العاطفية والحياة العملية في التقرير التالي.

حظك اليوم برج الثور مهنياً

يطالبك خبراء الفلك مولود برج الثور أن تحاول أن تعمل بتركيز أكثر، ولا تشتت انتباهك في أكثر من عمل، وطور من قدراتك مع تعلم لغة جديدة، حتى تكون قادرا على مواكبة التطورات المختلفة من حولك، وفق توقعات خبراء الأبراج.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كما يطالبك الفلك بألا تبحث عن الوجه الجميل فقط فالجمال ليس معيار على حسن الاختيار، ولكن أبحث عن القلب الذى يحمل بداخله الحب والحنان لك، ولا تتردد في أخبار شريك الحياة المستقبلي بمشاعرك الرومانسية حتى تبدأ في عيش حياتك.

حظك اليوم برج الثور ماليا

وفي الشان المالي فاليوم برج الثور الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.