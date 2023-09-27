يتميز مواليد برج الثور بأنه شخص يتحمل المسؤولية بشكل كبير، ويكره التغيرات المفاجئة، فهو يسيطر على كل التحديات التي تواجهه، ومن النادر ما يصاب بالإحباط بشكل كبير.

كما يتسم مولود برج الثور بحب الذات ويسعى دائماً للاستقرار العاطفي، فهو صادق في مشاعره ولكن لا يبوح بها ويحب دائما أن يكون في موضع ثقة من الجميع.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

لديك اليوم مشاريع أو أعمال محددة تستطيع أن تنجزها بشكل سهل دون التعامل مع الآخرين ويجعلك ذلك أفضل في حياتك المهنية، وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك، وعليك أن تكون أفضل بشكل كبير.