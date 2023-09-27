من الأراضي المقدسة إلى مجلس النواب لتزكية الرئيس السيسي.. سويلم: الأجدر لقيادة البلاد

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إنه حرص على التوجه إلى مقر مجلس النواب من مطار القاهرة عقب عودته مباشرة من الأراضي المقدسة لأداء عمرة مولد النبي؛ للتوقيع على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مجلس النواب

وقال سويلم في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد واستكمال مسيرة البناء، حيث نجح في إعادة الأمن والأمان للدولة المصرية وحقق إنجازات غير مسبوقة طوال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضح أن الرئيس يهتم دائما بملف الحماية الاجتماعية، ويُقَدِر تحمل المصريين لتبعات الإصلاح الاقتصادي والأحداث العالمية، ويثبت ذلك الأرقام، حيث خصصت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 530 مليار جنيه، ليس هذا فحسب، ولكن الرئيس خصص 5 حزم أخرى للحماية الاجتماعية، حيث تم رفع الأجور والمرتبات والمعاشات آخرها ما تم قبل أيام وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه مقابل 1200 جنيه عام 2015.

المشروعات القومية

وأشار «سويلم» إلى أن الرئيس السيسي منذ تولي حكم البلاد في عام 2014 ونجح في خوض معركة البناء والتعمير؛ لتصبح مصر دولة قوية ومستقرة في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر شهدت طفرة تنموية في كل المجالات من إنشاء مدن جديدة، لشبكة طرق بمواصفات عالمية، وغيرها من المشروعات القومية التي تحقق تنمية.

وقال «سويلم» إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في القضاء على الإرهاب، وحقق نجاحات السياسة الخارجية لمصر وتنويع علاقاتها الخارجية لتحقيق التوازن وتصبح مصر دولة ذات ثقل.

واختتم تصريحاته موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي: «كمل مشوارك، واستكمل إنجازاتك»