عبدالفتاح الطاروطي: فرحت بشدة بعد إبلاغي بتكريمي من الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة باحتفالية المولد النبوي الشريف التي أقيمت بمسرح الجلاء بمنحه وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك تقديرا لمجهوداته في حفظ القرآن الكريم، وفي لفتة إنسانية أثارت المشاعر الإنسانية للحاضرين، ظهر الشيخ وهو جالس على كرسي متحرك خلال تكريم الرئيس السيسي له.

احتفالية المولد النبوي الشريف

ومن جانبه قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي إنه تعرض لحادث انزلاق خلال الفترة الماضية تسبب في كسر عظام منطقة الفخذ، وأجرى بعدها عملية جراحية قام بتركيب شرائح ومسامير طبية وأعقبها وجه الأطباء بضرورة جلوسه على كرسي متحرك لحين إتمام شفائه.

وتابع الشيخ عبر فيديو لايف بثه على صفحته الشخصية على «فيس بوك» عقب التكريم، «وحين أبلغت بأنه سيتم تكريمي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف أنتابتني فرحة شديدة، وكان الشاغل لي كيف سيتم تكريمي على المسرح وأنا لا أستطيع الوقوق أو التحرك دون الكرسي».

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي

وأضاف الطاروطي قائلا: «وعندما ذهبت إلى حفل التكريم تم إبلاغي بأن الرئيس السيسي سينزل من على خشبة المسرح ويكرمني، وهنا يظهر للجميع مدى رفعة القرآن في رفع شأن الفرد في المجتمع، ويؤكد مدى تقدير القيادة السياسية لحفظة القرآن الكريم ومنزلتهم بالدولة».