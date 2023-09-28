أزرق وبنفسجي.. نوع جديد من العناكب الكبيرة في تايلاند يثير حيرة العلماء

حيرة بين الباحثين والعلماء بعد رصد عناكب باللونين الأزرق والبنفسجي، وهي ألوان نادرة الوجود بالطبيعة، ويصعب مشاهدتها بالنباتات والحيوانات والحشرات، ويبحث العلماء عن السر وراء ظهور عناكب بهذه الألوان في تايلاند.

العديد من الأشخاص لا يعرفون سوى نوع واحد من العناكب الذي قد يشاهدونه في زوايا الغرف وبأركان المنزل خلال مهام التنظيف، وهو ينسج خيوطه الرفيعة، والتي عادت تكون باللون الأسود المألوف، غير أن عناكب بألوان جديدة أثارت حيرة العلماء في تايلاند، بعد رصد عناكب كبيرة الحجم باللون الأزرق واللون البنفسجي المشع خلال رحلة علمية في مقاطعة فانغ نغا جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرت الـCNN.

البنفسجي والأزرق ألوان عناكب جديدة بتايلاند

العناكب الجديدة التي تم رصدها كانت تتمتع باللون البنفسجي المزرق، يشبه بريق اللون الأزرق الكهربائي ويوصف بأنه أحد ألوان الأزرق السماوي، بحسب ما أكد نارين تشومفوفوانج الباحث في علم الحشرات وأمراض النباتات وأحد الباحثين ضمن الرحلة العلمية، وأكد الباحثون أنهم سجلوا اكتشافهم بالمجلة العلمية ZooKeysk، باعتباره حيوانا جديدا تم العثور عليه بين أشجار المياه المالحة بغابة مانغروف، وفقا للشبكة الأمريكية.

الأزرق لون نادر الوجود بالطبيعة

اللون الأزرق بصفة عامة هو أحد أكثر الألوان ندرة في الطبيعة، لذا يعد رؤيته على حيوان أمر رائع على نحو خاص، وفقا لـ «تشومفوفوانج»، ويعتقد الباحثون أن اللون الأزرق بالعناكب ليس نتيجة التصبغ بل إن مبعثه تناغم ما يعرف بالهياكل النانوية الحيوية الضوئية، فمن المعروف أن اللون الأزرق في هذه العناكب تحديدا من طبيعة بنية شعرها، التي تتضمن هياكل نانوية تتلاعب بالضوء، بما يؤدي إلى ظهور هذا اللون اللافت، ويأتي اللون الفريد لهذه العناكب من نوعين من الشعر يتميزان بلونين مختلفين: الأزرق المعدني والبنفسجي المزرق، ويوجدان في أجزاء مختلفة من الجسم، وفقا لـCNN.

ندرة اللون الأزرق بالطبيعة

يرجع إلى الصعوبة في امتصاص وعكس أنواع محددة من الأطوال الموجية للضوء، بحسب الباحثين، «تشومفوفوانج» يوضح من جانبه أن ظهور اللون الأزرق بالنبات يحتاج إلى امتصاص كمية قليلة من الطاقة بينما يعكس الضوء الأزرق عالي الطاقة، وهو أمر يصعب حدوثه.

يوتيوبر شهير ضمن فريق الرحلة العلمية

يوتيوبر شهير كان ضمن الرحلة العلمية التي قام بها الباحثون يدعى جوتشو سيباوات والذي عرف عنه اهتمامه بالحياة البرية، وفريق البحث من جانبه يسعر للترويج لاكتشافه من خلال بيع حق تسمية الأنواع الجديدة المكتشفة، كما أنه يستهدف رفع الوعي ودعم السكان الأصليين المعروفين بـ «لاهو» شمالي تايلاند.