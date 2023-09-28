«الخشت»: افتتاح جامعة القاهرة الدولية في أكتوبر المقبل

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنّ العمل بمختلف القطاعات للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بفرع جامعة القاهرة الدولية في مدينة السادس من أكتوبر تتم على قدم وساق، قائلا «نحن على وشك الانتهاء من الفرع الدولي لجامعة القاهرة»، لتكون أول جامعة في العالم تعمل بنظام البرامج.

جامعة القاهرة الدولية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان صادر عنه، أنّ فرع جامعة القاهرة الدولية تم وضع حجر الأساس له في شهر أبريل عام 2018، وأنه من المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل، وأنها ستكون أول جامعة برامج على مستوي العالم، كما أنها تعد من جامعات الجيل الرابع، وتقوم على درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية.

18 برنامج دراسي جديد في جامعة القاهرة الدولية

وأضاف أنّ جامعة القاهرة الدولية ستبدأ الدراسة بها بـ18 برنامجا من مختلف الكليات، كما أنها ستضم 3 كليات جديدة، وهي الذكاء الإصطناعي والروبوت، وعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا علوم الفضاء.