موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام.. رحلت عن عمر 92 عاما

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة الفنانة نجاح سلام، موعد ومكان العزاء، بعد أن فارقت الحياة اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا..

مكان وموعد عزاء الفنانة نجاح سلام

وأشارت أسرة الفنانة نجاة سلام، إلى أنّ العزاء سيكون السبت الموافق 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر 2023، في فندق راديسون بلو- سنتر دون الطابق الأول من الساعة الثالثة عصرًا وحتي السابعة مساءً.

وفاة الفنانة نجاح سلام

توفيت الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان منذ قليل، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدا الجمعة في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».