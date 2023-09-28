وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما

توفيت الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان منذ قليل، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدا الجمعة في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنتان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».