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وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاما

كتب:

هبة أمين
12:36 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
نجاح سلام

نجاح سلام

توفيت الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان منذ قليل، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدا الجمعة في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنتان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».

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