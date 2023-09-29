الجامعات تستعد لاستقبال الطلبة بالاحتفالات في أول أيام الدراسة

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بمختلف المحافظات، غدا، استقبال الطلاب المقيدين بها للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من القدامي والجدد، وذلك بعد أن أنهت كافة التجهيزات اللازمة، ومن المقرر أن تستقبلهم بالمهرجانات والاحتفالات.

إتمام التجهيزات كافة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة التي وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلاب الجدد والقدامي داخل مقري الجامعة القديم والجديد بداية من الأسبوع القادم.

وأكد «النعماني» أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، إلى جانب التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

في السياق، قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنهم أنهوا كافة الاستعدادات، حيث تم توفير كافة احتياجات قاعات المحاضرات و المعامل و الأجهزة ومتابعة مدى جاهزيتها، ومتابعة الطاقة الاستيعابية للمدرجات و المعامل وربطها بالجداول الدراسية وتجهيز الطرق داخل الحرم الجامعة بطريقة توفر السلامة والسيولة المرورية، والانتهاء من صيانة مباني المدن الجامعية وتجهيزها.