«التعليم العالي» تعيد فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب غير المستفيدين

أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب غير المستفيدين من المراحل الثلاث، مؤكدة أنها مستمرة خلال فترة معينة، وتغلق مع بداية العام الدراسي الجديد.

إتاحة التسجيل مرة أخرى

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى إتاحة التسجيل مرة أخرى لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمن لم يستفد، في إطار توجيهات وزير التعليم العالي بإتاحة الفرصة لجميع الطلاب.

وأضاف أنه يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات، وإجراء عملية التحويل وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف أن مكتب التنسيق نجح خلال الفترة الماضية في ترشيح أكثر من 670 ألف طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمختلف الكليات والمعاهد، وفقا للحدود الدنيا المعمول بها وقواعد الأعلى للجامعات.