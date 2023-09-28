إمام مسجد يحتفل بزفافه بالجلباب والعمة في المنيا: ليلة الحناء كانت أمسية دينية

قال الشيخ رائد يحيى إمام مسجد الفولي بالمنيا، الذي احتفل بعقد قرانه بالزي الرسمي للأوقاف «العمة والكاكولة»، وهو ما نال إعجاب واستحسان أهالي المحافظة في مشهد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن في ليلة الحناء تم تنظيم أمسية دينية بمسقط رأسه، ضمت كبار قراء القرآن الكريم، وعدد من أساتذة الجامعة، وتم سماع آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد زهني، وبعض والابتهالات والأناشيد الدينية، وجرى توزيع أسئله وجوائز على الحاضرين.

جلسة تصوير بالزي الرسمي للأوقاف

وأضاف الشيخ رائد يحيى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعتز كثيرًا بـ الزي الأزهري، ولا يمكنه التخلي عنه حتى في أوقات فرحه، ولذلك حرص على أن تكون جلسة التصوير الخاصة بفرحه مرتديًا العمامة الأزهرية الشهيرة التي يٌحبها ويعتز بها منذ الصغر.

وأوضح أنه يوم الزفاف حرص إمام مسجد الفولي على اصطحاب عروسه لجلسة تصوير مرتديا الزي الأزهري، بينما ظهرت العروس بالنقاب، الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين وقدموا له التهنئة عبر صفحات المحافظة المختلفة.

أمسية دينية بحضور كبار المشايخ

يذكر أن الشيخ رائد خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وطالب بالماجستير وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وأمام وخطيب مسجد سيدي أحمد الفولي أكبر مساجد المنيا.