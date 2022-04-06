«أوقاف المنيا» تتسلم الدفعة التاسعة من صكوك لحوم الأضاحي.. 4 أطنان

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسلم مديرية الأوقاف بالمحافظة الدفعة التاسعه، من لحوم صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية 26 طنا، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، على ان يتم توزيعها بنطاق 5 مراكز والقرى التابعة لها، وهي (العدوة – مغاغة – سمالوط -مطاي – بني مزار).

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور منال ابو سمره مقررة المجلس القومي للمرأة، والجهات المعنية.

دفعة أخرى خلال الأسبوع المقبل

وقال المحافظ، إنه سيتم تسليم دفعة أخرى خلال الأسبوع القادم وسيتم توزيعها على باقي مراكز المحافظة، بإجمالي 4 أطنان، وذلك للوصول لأكبر عدد من الفئات المستحقة والمستهدفة من توزيع اللحوم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمشاركة الفعالة من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.

توزيع اللحوم على الأكثر احتياجا

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة، بالإضافة لمشاركة المجلس القومي للمرأة في أعمال توزيع تلك اللحوم.

من جانبه، قال الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، إنه سيتم استلام الأسبوع المقبل 4 أطنان اخري لتصبح الكمية المستلمة 30 طنا من اللحوم، وسيتم توزيعها على باقي مراكز المحافظة، حرصا على تحقيق الأهداف المطلوبة وتوصيل اللحوم لأكبر عدد من المستفيدين.