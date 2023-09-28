غانم المفتاح يؤدي مناسك العمرة زاحفا: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (فيديو)

أيقونة ملهمة حققها غانم المفتاح، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكونه رمزًا للإصرار والتحدي، إذ يعاني الشاب القطري صاحب الـ18 عامًا من متلازمة التراجع الذيلي فيعيش بلا أطراف سفلية، ليضطر زاحفًا أداء مناسك العمرة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

غانم المفتاح يؤدي مناسك العمرة (صور)

حاز غانم المفتاح على شهرة كبيرة واسعة باعتباره نجمًا لليوتيوب والتيك توك، وزاردت شهرته مؤخرًا لتلاوته القرآن الكريم في واحده من أهم الفعاليات في حفل افتتاح كأس العالم بجانب الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان، ليعود مرة أخرى إلى متابعيه بنشر صور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، في أثناء تأديته لمناسك العمرة.

شارك «غانم» متابعيه بنشر صور من داخل الحرم المكي، وظهر فيها وهو مرتديًا لبس الإحرام وظهر وهو زاحفًا على الأراض بالقرب من الكعبة، يستعد خلالها لاستقبال الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لتحصد الصور تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي.

مرض غانم المفتاح

المرض الذي أصيب به الشاب القطري غانم المفتاح يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض، وولد غانم في شهره السادس وقد رفضت والداته كل النصائح التي وجهت إليه بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء.

«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»، حرص «غانم» على إرفاقها في الفيديو الذي نشره عبر حسابه، مؤكدا أنه لم يفضل استخدام الكرسي المتحرك، لأنني أرى أن الله منحني القوة: «مكنتش عاوز استخدم الكرسي لأن ربنا أعطاني نعمة كبيرة وهي قوة إيدي بدل رجلي، ولرهبة وقدسية المكان».