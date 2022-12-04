معلومات عن الشاب القطري غانم المفتاح.. أحد أيقونات كأس العالم 2022

لمع نجم واسم الشاب القطري غانم المفتاح، على مستوى العالم، عندما ظهر في حفل افتتاح كأس العالم بقطر 2022، إذ خرج مستندا على يديه رغم إعاقته بما يعرف «التراجع الذيلي» وهو اضطراب خلقي نادر الحدوث.

عمر الشاب القطري غانم الفتاح

الشاب القطري غانم المفتاح من مواليد 5 مايو 2005 في العاصمة القطرية الدوحة أي يبلغ من العمر حاليا 17 سنة، وقرأ الشاب آيات من القرآن الكريم في حدث لم يحدث من قبل في افتتاحيات كأس العالم التي تقام كل 4 سنوات في دول مختلفة، ويعاني الشاب القطري، التراجع الذيلي الذي يحدث فيه عدم تكون للجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

إصابة الشاب القطري غانم المفتاح

والمرض الذي أصيب به الشاب القطري غانم المفتاح يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض، وولد غانم في شهره السادس وقد رفضت والداته كل النصائح التي وجهت إليه بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء.

تداول أنباء وفاة الشاب القطري غانم المفتاح

ولكن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فقد تم تداول أخبار تفيد بوفاة الشاب القطري غانم المفتاح دون وجود تأكيدات رسمية سواء من قطر أو الفيفا أو أسرة الشاب الذي أصبح نجما لليوتيوب والتيك توك بعد أن حاز على شهرة واسعة نتيجة قراءته القرآن في 20 نوفمبر الماضي في افتتاح كأس العالم بجانب الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان.

الشاب القطري غانم المفتاح أحد أيقونات مونديال قطر

وأصبح الشاب القطري غانم المفتاح أحد أيقونات كأس العالم بجانب الشاب القطري الذي ظهر بردة فعل عفوية في التشجيع وأصبح أيقونة لدرجة أن شركة تيك توك تواصلت معه من أجل أن يفتح حسابا له على المنصة بعد شهرته الجارفة لأنه يشبه تميمة كأس العالم التي تظهر في صورة شاب صغير يرتدي العقال والجلباب الأبيض في إشارة إلى الزي التقليدي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهي قطر والإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين.