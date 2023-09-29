البنك المركزي يكشف حقيقة التصميم المتداول لـ50 جنيها بلاستيكية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيهًا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشدداً على أن كل التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.

أوضح أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة يجري الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي جرت طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.