الكشف الطبي على 1003 مواطنين في قافلة مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر زين الدين بمركز قويسنا، واستمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتم عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية.

القافلة الطبية المجانية في قرية كفر زين الدين

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد 10 عيادات متخصصة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

الكشف على مئات المواطنين في القافلة

وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1003 مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 167 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 103 حالات، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 23 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، ومرض السكري عند الأطفال.