الكشف على 1286 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي، قرية كوم الفرج، تم خلالها الكشف على 1286مواطنًا مجاناً.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة « عيادتي الباطنة 364 - عيادتي الأطفال 410 - الجراحة 147 - النساء 93 - تنظيم الأسرة 39- العظام 197- الأسنان 54»

وتضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وذلك من خلال وجود 9 عيادات.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

جاء القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.