توافد أهالي الإسماعيلية على الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، توافد الآلاف من أهالي مراكز وقرى المحافظة على مقار ومكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.

واصطف عدد من المواطنين أمام مكتب بريد مدينة المستقبل والمخصص لعمل توكيلات ضمن المكاتب المنتشرة في المحافظة، في المراكز والقرى لرفع العبء عن المواطنين في تحركاتهم لعمل التوكيلات.

مواطنون: مستمرون في دعم الرئيس السيسي

وقال محمد عبد العزيز أحد أهالي مدينة أبوصوير، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحرير التوكيلات له هو نوع من رد الجميل، على ما تحمله وأنجزه للشعب المصري على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأهالي في القرى والأماكن البسيطة هم أكثر الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المكاتب في القرى يُقبل عليها الأهالي لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وأشار «عبد العزيز»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأحق بفترة مقبلة بعد فترة من الإنجازات والمشاريع العملاقة في كافة ربوع مصر من أسوان إلى القاهرة، ومن رفح شرقا وحتى السلوم غربا رغم التحديات الداخلية والخارجية التي استهدفت عرقلة مسيرة الإنجازات.

وأقبل المواطنون في مراكز أبوصوير والقصاصين وفايد ومركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب على مكاتب الشهر العقاري المختلفة لتحرير التوكيلات، فيما وفر مكتب الشهر العقاري أماكن انتظار للمواطنين وتنظيم عملية الدخول لتحرير التوكيلات بالتزامن مع فتح المكاتب رغم الإجازة.