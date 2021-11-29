السيسي: عدم استقرار الوضع الأمني في أفريقيا العائق الرئيسي أمام التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحدي الأبرز، الذي لا يزال يُسيطر على القارة الأفريقية، هو استقرار الوضع الأمني بين دول القارة، وهو ما سيظل العائق الرئيسي في سبيل تحقيق أهداف التنمية المنشودة في أجندة 2063، ومن هذا المنطلق وبدافع من المنشور الشامل للأمن الذي تبنته مصر، فقد حرصت على استضافة مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

المركز سيمثل نموذجًا للتعاون مع الصين على أساس نشر الأمن

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة، أن هذا المركز سيمثل نموذجًا للتعاون مع الصين، على أساس نشر الأمن، والاستقرار في ربوع القارة، ومن هذا المنطلق أود التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين أفريقيا والصين اتصالا بالقضايا الخاصة بتعزيز السلم والأمن، استنادًا إلى المبادئ الخاصة بسيادة الدول واحترام أولوياتها الوطنية.