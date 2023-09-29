موعد ومكان جنازة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون

أعلن مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، عن موعد ومكان عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مدير المركز، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

موعد ومكان عزاء سعد الدين إبراهيم

وأوضح المركز أن من المقرر تشييع جنازة الدكتور سعد الدين ابراهيم، يوم الأحد المقبل، على أن يُقام العزاء يوم الاثنين بمسجد عمر مكرم.

وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم

وكان مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، أعلن عن وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم، صباح اليوم في إيطاليا، مشيرا إلى أنه من المعروف أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة الامريكية، وقام بالتدريس لعدد من رؤساء الدول.